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Aktüel

Mardin'de bir mahallede karantina sona erdi

2020-04-25 16:19:24 -
Mardin'de bir mahallede karantina sona erdi

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kovalı Mahallesi'nde karantina tedbirleri kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin kırsal Kovalı Mahallesi için İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca 8 Nisan'da alınan karantina kararı 17 günün ardından sona erdi.

Karantina sürecinde yeni vakanın tespit edilmediği mahallede, sağlık ekiplerinin yaptığı testler de negatif çıktı.

Bu kapsamda mahalledeki karantina uygulaması kaldırılırken, aynı dönemde mahalleye bağlı Tepecik mezrasında alınan karantina tedbirleri sürüyor.

Valilik tarafından 8 Nisan'da yapılan açıklamada, kırsal Kovalı mahallesi ile mahalleye bağlı Tepecik mezrasına, Kovid-19 salgını nedeniyle giriş çıkışlara izin verilmediği, gerekli tüm güvenlik ve sağlık tedbirlerinin azami derecede alınmasına karar verildiği bildirilmişti.



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