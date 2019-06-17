Mardin’de beyaz bayrak projesi ve beslenme dostu okullar sertifikalarını aldı

Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen beyaz bayrak ve beslenme dostu okul projesi kapsamında okullar törenle sertifikalarını aldı.

Mardin Öğretmenevinde düzenlenen törene İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şehmus Sümer kurum yöneticileri ve çok sayıda okul yöneticisi katıldı. Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz okullarda hijyen ve sağlıklı beslenmenin geliştirilmesi için projelerin hızla sürdüğünü ifade ederek “Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı’nın "Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması" başlığı kapsamında, “Beslenme Dostu Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflenmektedir” dedi.

Mardin’de 2018 yılında 61 okul beslenme dostu okul sertifikası aldığını belirten Yavuz “2019 yılında Beslenme Dostu Okul Projesine yeni başvuran 229 okula ve 2018 yılından sertifika alan 61 okula, müdürlüğümüz personelleri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden oluşan denetim ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında yeni başvuran 229 okuldan, 206 okul beslenme dostu okul sertifikası almaya hak kazanmıştır. Kontrol denetimleri sonucu 2018 yılından sertifika alan 51 okul yeni öğretim yılında proje koşullarını yerine getirdiği için sertifika süreleri uzatılmıştır. Sonuç olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılında ilimizde toplam 257 okul sertifika almıştır. Müdürlüğümüz denetimler süresince proje kapsamında okullara eğitim ve materyal desteğinde de bulunulmuştur. Mardin’de Beyaz Bayrak alan okul sayısının hızla arttığını görmek mutluluk vericidir. Bu okullarla birlikte ilimizde 2017-2018 yılı eğitim öğretim yılında 1098 okul denetlenmiş olup, 478 okul Beyaz Bayrak almaya hak kazanmış, toplamda ilimizde 511 okulumuz beyaz bayrak almış oldu. 2018-2019 eğitim öğretim yılında da başvuran 220 okulumuzdan 133 tanesi Beyaz Bayrak almayı hak etmiştir. Böylelikle, ilimizde toplam Beyaz Bayraklı Okul Sayısı 644’e yükselmiştir. Eğitim kurumlarımızın temiz ve sağlıklı bir çevreye kavuşturulması sağlanmış, okullar arasında temizlik, hijyen, okul kantini gibi konularda olumlu yönde bir rekabet ortamı oluşturulmuştur. Protokol kapsamında yapılacak çalışmalar ve denetimlerle ilimiz genelindeki okulların tamamının beyaz bayrak alması suretiyle çocuklarımızın sağlıklı ve hijyenik şartlarda eğitim alması hedeflenmektedir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından okullara proje kapsamında sertifikaları verilerek toplu resim çekimi ile etkinlik sonlandı.