Mardin'de artan trafik kazalarına Valilikten elektronik çözüm

Mardin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığınca kent genelinde özellikle trafiğin yoğun olduğu ve kazaların çokça yaşandığı devlet yollarında trafik akışını kontrol altına almak için Elektronik Denetleme Sistemi projesinde çalışmalar hızla devam ediyor.

Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ile birlikte hayat geçirilen proje kapsamda kurulum çalışmaların tamamlandığı Elektronik Denetleme Sistemi izleme ve görüntüleme merkezinde incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında Ulaşım Daire Başkan Vekili Ertan Taşdemir’den bilgiler aldı.

Vali Demirtaş, Elektronik Denetleme Sistemi projesiyle amaçlarının; can ve mal güvenliğinin sağlanması, sürücülerin trafik kurallarına azami düzeyde uyumunun sağlanması, trafik durumunun izlenmesi olduğunu dile getirerek Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ile trafik kazalarında azalmaların yaşanacağını söyledi.

Elektronik Denetleme Sistemini Mardin, Kızıltepe, Nusaybin, Midyat ve Mardin-Diyarbakır arasındaki yolda olmak üzere toplamda 5 noktada kurulacağını belirten Vali Demirtaş, “Aranması bulunan araç veya kişilerde olursa daha rahat görebileceğiz. Amacımız; vatandaşlarımızın ve yol güvenliğini sağlamak. Merkezdeki kamera sistemi kurulumu bitti. Bundan sonra sahadaki çalışmalarımızı yapacağız. En kısa sürede bitirerek faaliyete geçireceğiz. Bir taraftan trafik kazaları azalacak bir taraftan can güvenliği sağlayacağız.” dedi.

Vali Demirtaş, Toplu Taşıma İzleme Merkezinde de yaptığı incelemelerin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'ni (GAMER) ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı. (İLKHA)