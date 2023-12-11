  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yeni Ponziler yeni mağdurlar çıkaracak! Daha çok kazanma hırsı gözleri perdeliyor

Son dakika... Masadan ilk mesajlar! Asgari ücrette ikinci toplantı 18 Aralık'ta!

İşte ikinci el otoda "askıda" kalanlar! En çok bu yaş araçlar arandı

ABD’nin kendisinden bile gizlediği ‘şok’ gerçek: İşte 2023 verileri... 1600’ü çocuk 40 bin kişi silahla öldürüldü

O ilimizden petrol fışkırıyor! Saatte bin varilden fazla petrol çıkmaya başladı, herkes şaşkına döndü

Savcıyı öldürmek için kiralık katil tuttular! Ölüm listesi ortaya çıktı!

Yunanistan'da çok büyük panik! 'Türkiye bölgeyi taramaya başladı! Yakında kuracak' diyerek duyurdular

Altın artacak mı, düşecek mi? Altın uzmanı İslam Memiş tarih verdi!

Doğal gaz zengini Putin'den beklenmedik sözler: Ukrayna makamları halk ağzıyla kafayı yedi! Ülkeyi çıldırttı!

Petrol zengini ülkeden beklenmedik karar! Artık ABD ve İspanya'yı bırakıp Türkiye'ye odaklanacağız
Yerel Mardin’de aranması bulunan 21 kişi tutuklandı
Yerel

Mardin’de aranması bulunan 21 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-12-11 16:57:00 -
Mardin’de aranması bulunan 21 kişi tutuklandı

Mardin’de 4 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında aranması bulunan 71 şahıstan 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin’de 4 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında aranması bulunan 71 şahıstan 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndenden konuyla ilgili yapılan açıklamada:

“İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 4 Aralık -10 Aralık 2023 tarihleri arasında 71 şahıs yakalanmıştır.

Yakalanan şahısların; 1’inin 20 yıl üzeri, 7’sinin 2 ile 5 yıl arası, 13’ünün ise 2 yıl ve altı hapis cezası olduğu anlaşılmış;

Şahıslardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur.” denildi. (İLKHA)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...
Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...

Yerel

Şehir gücünde belde! Mardin'in Kabala beldesinden depremzedelere 20 TIR yardım...

Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı
Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Gündem

Neden yıkım kararı alındığı ortaya çıktı: Mardin’de betonarme binalara yıkım kararı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23