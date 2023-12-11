Mardin’de aranması bulunan 21 kişi tutuklandı
Mardin’de 4 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında aranması bulunan 71 şahıstan 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin’de 4 Aralık-10 Aralık tarihleri arasında aranması bulunan 71 şahıstan 21’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndenden konuyla ilgili yapılan açıklamada:
“İl genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda; 4 Aralık -10 Aralık 2023 tarihleri arasında 71 şahıs yakalanmıştır.
Yakalanan şahısların; 1’inin 20 yıl üzeri, 7’sinin 2 ile 5 yıl arası, 13’ünün ise 2 yıl ve altı hapis cezası olduğu anlaşılmış;
Şahıslardan 21’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştur.” denildi. (İLKHA)
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