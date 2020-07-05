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Aktüel

Mardin'de akıma kapılan 3 işçiden 2'si öldü

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:03:03 -
Mardin'de akıma kapılan 3 işçiden 2'si öldü

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde buğday yüklerken elektrik akımına kapılan 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Denktaş Mahallesi'ndeki bir tesiste kamyona buğday yükleyen Engin Tekin (30), Şeyhmus Akatay (38) ve Erkan Gürkan, kullandıkları helezon makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu akıma kapıldı.

Tekin ve Akatay olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Gürkan, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Akatay'ın 6, Tekin'in ise 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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