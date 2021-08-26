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Yerel Mardin'de ağaçlık alanda yangın
Yerel

Mardin'de ağaçlık alanda yangın

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 11:29:00 -
Mardin'de ağaçlık alanda yangın

Mardin'in Mazıdağı ilçesi, Işıkkaya Mahallesi'ndeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Mazıdağı itfaiyesine bağlı ekipler, yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yetkililer, ormanda izmarit ve cam şişesi gibi yangına sebep olacak maddelerin atılmaması, piknik alanlarında da ateş yakılmaması konusunda uyarıda bulunurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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