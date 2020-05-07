Mardin’de açılışa gün sayan berberler hazırlıklara başladı

Korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Martta kapatılan berber ve kuaförler, 11 Mayısta yeniden işbaşı yapacak. Mardin’in Kızıltepe ilçesinde berberler iş başı öncesi hummalı bir hazırlığın içine girdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılan ve 11 Mayısta belli kriterlere göre hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförlerde hazırlıklar başladı. Yaklaşık 50 gündür korona virüs yüzünden dükkanının kapatan Kızıltepeli berber Aydın Yaman, dükkanı açıp temizlik yapmaya başladı. Mardin Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de berber ve kuaför salonlarında dezenfekte işlemlerine başladı. Ekipler kuaför ve berberle el dezenfektanı ve maske verdi.

"Makasın sesini özledim"

Toz tutan makasını dezenfekte eden Yaman, makas sesini özlediğini söyledi. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre hizmet vereceklerini anlatan Yaman, "11 Mayısta berberler açılacak. Bugün temizlik izni aldık. 1-2 saat temizlik yapacağız. Müşterilerin sağlığı için tek kullanımlık havlu aldık. Sakın üst üste gelmesinler. Randevu alarak gelsinler, tek tek gelsinler. İçeride müşteri oturmayacak, çay ikram edilmeyecek. 20 yaş altı müşteri ve 65 yaş üstü de gelmesin" dedi.

"Tek kullanımlık örtü ve havlu aldık"

Korona virüs sebebiyle tedbirlerini de aldıklarını belirten Yaman, "Tek kullanımlık havlu ve örtü aldık. Paketten çıkaracağız, kullanıp atacağız. Onların sağlığı için ustura, saç, sakal, yıkama yok. Sadece saç kesip göndereceğiz" diye konuştu.