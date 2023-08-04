  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Mardin'de 9 köye girişler yasaklandı!
Yerel

Mardin'de 9 köye girişler yasaklandı!

Yeniakit Publisher
2023-08-04 20:55:00 -
Mardin'de 9 köye girişler yasaklandı!

Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı 9 köy geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek, 15 günlüğüne girişler yasaklandı.

Mardin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Mardin'in Nusaybin ilçesi mülki sınırları içerisinde bulunan Üçköy, Güzelsu, Dibek, Kaleli, Yakınca, Taşköy, Yol, Şekrin, Derik mahalleleri sınırlarında bulunan bölgeler 4 Ağustos 2023-18 Ağustos 2023 tarihleri arasında 15 gün süre ile geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tarihler arasında can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 66. maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması, kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

Mardin mitinginde ortaya çıkan Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti! 'Hesabını soracağız'
Mardin mitinginde ortaya çıkan Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti! 'Hesabını soracağız'

Siyaset

Mardin mitinginde ortaya çıkan Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti! 'Hesabını soracağız'

Mardin’de ilk insanlara ait bulgulara rastlandı
Mardin’de ilk insanlara ait bulgulara rastlandı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Mardin’de ilk insanlara ait bulgulara rastlandı

Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...
Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...

Sosyal Medya

Esenyurt'tan sonra bir silahlı çatışma görüntüsü de Mardin'den! 1 ölü 1 yaralı...

Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi
Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Yerel

Mardin'de silah ve mühimmat ele geçirildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23