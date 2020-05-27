Mardin’de 800 yıllık Ulu Cami dezenfekte edilip ibadete hazır hale getirildi

Korona virüs önlemleri nedeniyle ibadete kapatılan ve 29 Mayıs’ta cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunana Artuklu dönemine ait olan tarihi Ulu Cami dezenfekte edildi, avlusu köpüklü suyla yıkandı.

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 16 Mart’ta camiler ibarete kapatılmıştı. İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge ile birlikte camiler 29 Mayıs’ta yeniden ibate açılacak. Artuklu döneminin 3 önemli eserinden biri olan Kızıltepe’deki 800 yıllık tarihi Ulu Cami, ibadete açılmadan önce Kızıltepe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Cami içerinden kadınlar minber ve mihrakı cam siliciler ve ilaçlı suyla sildi. Ekipler halıları dezenfekte etti. Cuma namazının kılınacağı caminin, iç avlusu da köpüklü suyla yıkandı. Namaz kılınacak noktalar, sosyal mesafeye uygun olarak işaretlenecek.

Kadınlar içeride erkekler dışarıda temizlik yaptı

Caminin içinin ve dışının büyük bir titizlikle temizlendiğini anlatan Ulu Cami imamı Abdulğani Bilen, "Kızıltepe Belediyesi içini ve dışını büyük bir gayretle, güzel bir şekilde temizledi. Erkeği ve kadınıyla gelip caminin içini, mihrabını, pencerelerin, minberini güzel bir şekilde temizliyorlar. Hem içeride hem dışarıda temizliğini yaparken dezenfekte ederek yapıyorlar. Dışarısını da köpükle yıkayarak ve çimleri keserek en güzel şekilde temizliğini yapmaya çalışıyorlar" dedi.

Maske ve seccade uyarısı

Sosyal mesafe kuralına göre namazın avluda kılınacağını belirten Bilen, "Cuma günü yine sosyal mesafe korunarak herkes maskeli ve seccadesini getirecek ve avluda namaz kılınacak. Seccade ve maskesiz kimse evinden çıkmasın. Cemaatimizi bu şekilde bekliyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Camiye komşu olmasına rağmen 2 aydır gelemediğini ifade eden cami cemaatinden Mehmet Sait Davutoğlu, "2 aydır bu cami kapalı. Biz Müslümanız burada caminin komşusuyum gelip namaz kılamıyorduk. Ramazan ayı gitti burada bir gün namaz kılmadık. Teravihi burada yapmadık, bayram namazını kılmadık. Yani şimdi camimiz açılıyor bundan daha güzel bir şey mi var. Şimdi camimiz açılıyor bizim için dünyaya bedeldir" şeklinde konuştu.