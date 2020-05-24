  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mardin’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde silah veya mermi satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 09:53:38 -
Mardin’de 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs saklandığı evde yakalandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde silah veya mermi satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.


Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kendi sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kızıltepe’de yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermi satın alınması, taşınması, bulundurulması suçundan 5 yıl hapis cezası bulunan ve firari olan B.K.’nin Arıklı Mahallesi Atlıca mezrasında bulunan evinde saklandığı tespit edildi. Firari şahıs, Kızıltepe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.


Gözaltına alınan B.K.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı