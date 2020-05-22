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Mardin’de 5 kilo esrar ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:03:49 -
Mardin’de 5 kilo esrar ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Midyat ilçesinde bir araçta yapılan aramada 5 kilo 60 gram esrar ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde takibe alınarak Midyat ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hastane Sokağı’nda durdurulan Z.D. isimli şahsa ait 06 AEZ 449 plakalı araçta yapılan aramada 5 kilo 60 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili Z.D. gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin incelenmek üzere kriminal laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

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