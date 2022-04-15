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Yerel Mardin'de 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Yerel

Mardin'de 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilo 10 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 11:07:00 -
Mardin'de 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve ticaretini yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

Çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda, 1 kilo 10 gram esrar ele geçirildi, bir zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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