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Yerel Mardin'de 1 işçinin öldüğü inşaat kaçak çıktı!
Yerel

Mardin'de 1 işçinin öldüğü inşaat kaçak çıktı!

Mardin'de enkaz altında kalan bir işçinin öldüğü inşaatın kaçak olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan inşaat sahibi Mehmet A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 13:39:00 -
Mardin'de 1 işçinin öldüğü inşaat kaçak çıktı!

Olay, 26 Aralık'ta Artuklu ilçesi, Kötek Mahallesi'ndeki bir inşaatta meydana geldi. 5 işçinin çalıştığı inşaatta beton dökümü sırasında çökme yaşandı. Enkaz altında kalan 2 işçiden 1'i kendi imkanlarıyla yaralı olarak kurtulmayı başardı. Diğer işçilerin haber vermesiyle, olay yerine sağlık, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile enkaz altındaki Saim Toparlı'nın cansız bedenine ulaşıldı. Toparlı'nın cesedi, otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemede inşaatın kaçak olduğu tespit edildi. İnşaatın sahibi Mehmet A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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