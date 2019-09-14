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Mardin teröre karşı tek yürek oldu

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen ’Teröre lanet kardeşliğe davet’ mitingine vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:32
Mardin teröre karşı tek yürek oldu

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen ’Teröre lanet kardeşliğe davet’ mitingine vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile katıldı. Mitingde 70 metrelik dev Türk bayrağı açıldı.


Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkında düzenlenen mitinge Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Halil Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Faruk Kılıç, protokol üyeleri ve Türk bayrakları ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Konuşmalar öncesinde İl Müftü Yardımcısı dualar okudu. Mitinge katılan vatandaşlar terörü lanetleyerek kardeşliğe ’evet’ dedi. Mitingde 70 metrelik Türk bayrağı 15 Temmuz meydanında yüzlerce vatandaş tarafından açılarak dalgalandırıldı.


Mitingde ’Türk, Kürt kardeştir’, ’Kahrolsun PKK’ sloganları atılırken Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir, yaptığı konuşmada terör örgütünün Mardin’in huzurunu bozamayacağını belirtti. Kandemir “Burada toplanmamızın amacı ilimizde terör örgütü PKK’nın hain ve kalleşçe düzenlediği saldırı lanetlemektedir. Mardin dillerin ve dinlerin buluştuğu bir kültür turizm şehridir. Huzur bozmak isteyen şer odaklarına meydanı boş bırakmayacağız" dedi.


Terör örgütü PKK’nın yapmış olduğu terör saldırılarını lanetleyen Kandemir, "Bir Mehmet gider bin Mehmet gelir. Bir Tufan gider bin Tufan gelir. Sizler hiçbir zaman amacınıza ulaşamayacaksınız. Arkadan vuracak kadar yüzünüzü saklayacak kadar kalleşsiniz. Sizlerden korkmuyoruz. Şehitlerin kanlarında boğulacaksınız. Doğusuyla batısıyla, Kürdü, Türkü, Arabıyla bilin ki hepimiz kardeşiz. Bölücü terör örgütlerine karşı her zaman bir ve beraber olma zamanıdır" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 17:32
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