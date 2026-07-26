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Kobi Mardin iş dünyası için yeni vizyon!
Kobi

Mardin iş dünyası için yeni vizyon!

Yeniakit Publisher
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Mardin iş dünyası için yeni vizyon!

Mardin TSO Başkan adayı Veysi Duyan, GİSİAD Mardin Şubesiyle yaptığı görüşmede yeni dönem projelerini anlattı.

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı Veysi Duyan, kentin girişimcilik potansiyelini güçlendirecek projelerini Girişimci İş ve Fikir İnsanları Derneği (GİSİAD) Mardin Şubesiüyeleriyle paylaştı.

 

Duyan ve beraberindeki heyet, GİSİAD Mardin Şube Başkanı Ömer Korkut ve üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıya genç iş insanları, kadın girişimciler ve yatırımcılar katıldı. Toplantıda kentin ihracat potansiyeli, genç girişimcilerin finansmana erişimi, dijitalleşme ve MTSO’nun yeni dönem vizyonu ele alındı.

 

Duyan, görüşmede yaptığı konuşmada, geleneksel oda anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek, girişimcilerin önündeki engellerin kaldırılacağı vizyoner bir MTSO inşa edeceklerini söyledi. Duyan, "Girişimcinin önünü açan, bürokrasiyi azaltan ve üyesinin yanında duran bir oda yönetimi hedefliyoruz" dedi.

 

Duyan, GİSİAD üyelerine yönelik projelerini de anlattı. Bu kapsamda TSO bünyesinde KOSGEB, TKDK, Kalkınma Ajansı ve AB hibe süreçlerinde ücretsiz danışmanlık verilecek "Girişimcilik ve Hibe Proje Ofisi" kurulacağını ifade etti. Genç girişimciler için kuluçka merkezleri oluşturulacağını, GİSİAD ile mentörlük protokolleri imzalanacağını kaydeden Duyan, Irak, Suudi Arabistan, Katar ve BAE başta olmak üzere Körfez ve Ortadoğu pazarında Mardinli girişimcileri küresel alıcılarla buluşturacak ticari köprüler kurulacağını belirtti. Duyan, kadın iş insanlarının karar mekanizmalarında daha fazla yer alması için MTSO meclis ve yönetiminde yüzde 30 kadın temsiliyeti hedeflediklerini de söyledi.

 

Görüşme, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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