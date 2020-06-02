Mardin Büyükşehir Belediyesinden normalleşme denetimi

Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte hizmet vermeye başlayan işletmelerde denetimlerde bulundu.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ın talimatları doğrultusunda, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, normalleşme ile birlikte 1 Haziranda açılan işletmelere yönelik denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda hizmet vermeye başlayan çay ocağı, kafe, lokanta ve kahvehane gibi işletmelerde denetimler yapıldı. Ekipler, dezenfektan bulundurulması, tek kullanımlık ürünler, hijyenik şartlar ve masalar arasında 1 buçuk metre kuralına uygun oturma düzeni denetledi ve ayrıca işletme sahipleri, normalleşme döneminde uyması gereken kurallar hakkında bilgilendirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, ilgili genelgeler ve bilim kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşların sağlığını korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini söyledi. Salgının yayılmasına engel olmak için kentte gerekli tüm tedbirlerin alındığını aktaran Vali Yaman, "Normalleşme takviminin açıklamasıyla birlikte uzun bir süredir kapalı olan işletmelerinin sağlıklı bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet vermesi için Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli tüm desteği sağladık. Korona virüs salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen ve 1 Haziran itibariyle kontrollü olarak yeniden müşteri kabul etmeye başlayan lokanta, restoran, pastane, kafe ve kahvehanelerde zabıta ekiplerimizce yaşanabilecek olumsuz bir durumun önüne geçmek için sosyal mesafe başta olmak üzere tedbirleri denetledi" dedi.

Korona virüs tehlikesinin geçip hayatın tamamen normale dönene kadar denetimlerin rutin olarak devam edeceğini vurgulayan Vali Yaman, şunları söyledi:

"İşletmecilerimize vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu önlemler alması konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunuldu. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimler periyodik olarak sürecektir. İşletmelerde gerçekleştirilen denetimlerde genel anlamda herhangi bir soruna rastlanmadı. İşletmecilerimize tedbir kurallarına uydukları için teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak esnafımızın yanındayız. Bu zor zamanların en kısa sürede geride kalmasını temenni ederim."