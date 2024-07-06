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Spor Marco van Basten Merih'e sahip çıktı! "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor?"
Spor

Marco van Basten Merih'e sahip çıktı! "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor?"

Yeniakit Publisher
2024-07-06 20:51:00 -
Marco van Basten Merih'e sahip çıktı! "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor?"

Hollandalı futbol efsanesi Marco van Basten, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği adaletsiz cezayı, "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi?" diyerek tepki gösterdi.

Hollandalı efsane futbolcu Marco van Basten, UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a verdiği cezayı eleştirdi. Merih ile ilgili kararı Türkiye'nin vermesi gerektiğini savunan van Basten, "UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz" dedi.

"UEFA KİM OLUYOR!"

Hollanda basınından NOS'a açıklamalarda bulunan van Basten, "Bu davranışın yanlış olduğu hissine kapıldıklarında cezayı Türklerin vermesi gerekmez mi? UEFA kim oluyor da 'Bunu yapamazsınız' diyor? Şimdi yine siyasetin devreye girmesine izin veriyorsunuz ve bir oyuncunun uzaklaştırılmasına karar veriyorsunuz. Sonra da 'Siyaset yapıyorlar' diyorsunuz, değil mi? Bu gerçekten garip. Futbola sadık kalın!" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

UEFA, Avusturya maçında attığı gollerin ardından verdiği Bozkurt selamı nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti. 2 maçlık ceza dışında Merih Demiral'ın sosyal medyadaki paylaşımlarını da kaldırmasını talep eden UEFA, yaptığı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın, genel davranış ilkelerine uymadığı, temel nezaket kurallarını ihlal ettiği, spor etkinliklerini sportif olmayan nitelikteki gösteriler için kullandığı ve futbol sporunun itibarını zedelediği gerekçesiyle, katılabileceği toplam iki (2) UEFA milli takım müsabakasından men edilmesine karar vermiştir" ifadeleriyle cezanın gerekçesini açıklamıştı.
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