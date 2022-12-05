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Spor "Marcao'yu aratmıyorum"
Spor

"Marcao'yu aratmıyorum"

"Marcao gerçekten kaliteli bir futbolcu" diyen Galatasaraylı stoper Abdülkerim Bardakçı, "Kesinlikle hiçbir şekilde aratmayacağımı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-05 14:32:00 -
"Marcao'yu aratmıyorum"

Galatasaray'ın 28 yaşındaki savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sözlerine son oynadıkları lig maçındaki farklı galibiyete değinerek başlayan Bardakçı, "Son oynadığımız lig maçında farklı bir galibiyet aldık. Bizim için ligin hemen devam etmesi daha iyi olabilirdi. Ama herkes dinlendi. Herkes rahatladı. Ailesiyle vakit geçirdi. Herkes kafasını sıfırlayıp geldi. Bizim için çok iyi olacak." şeklinde konuştu.

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan Abdülkerim Bardakçı, "Galatasaray'da olmak her futbolcunun isteyeceği bir şey. Benim için tarif edilemez bir duygu. Gerçekten burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Her geçen gün daha iyiye giden bir performansım var. Bunu da devam ettirmek istiyorum. Tabii alışma süreci oldu. Birkaç şanssız ve talihsiz anlarım oldu ama çok sağ olsun herkes, özellikle Galatasaray taraftarı çok bilinçli bir taraftar. Arkamda durdular. Çok sağ olsunlar. Ben de bu alışma sürecini en kısa sürede atlattığımı düşünüyorum. İnşallah bundan sonra daha iyi olacağım." dedi.

Marcao'nun takımdan ayrılması hakkında yorum yapan Bardakçı, "Marcao gerçekten kaliteli bir futbolcu ve benim de beğendiğim bir futbolcu. Şu an yerini doldurduğumu düşünüyorum. Hatta bunun da daha üstüne çıkmayı hedefliyorum. Kesinlikle hiçbir şekilde aratmayacağımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Boş zamanlarında gününü nasıl geçirdiği hakkında yorum yapan Bardakçı, "Trafikten ötürü açıkçası çok fazla dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Zaten evim ile tesis arasında biraz mesafe var. 2 de köpeğim var. Genelde onlarla ilgileniyorum. Oyun oynuyorum ve kitap okuyorum. O şekilde geçiyor günlerim." dedi.

 

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