Marcao'ya af yolda
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında yaşanan krizin ardından Brezilyalı kadro dışı bırakıldı. Marcao, TFF tarafından da 8 maç cezaya çarptırıldı.
Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu ve Marcao arasında yaşanan krizin ardından Brezilyalı kadro dışı bırakıldı. Marcao, TFF tarafından da 8 maç cezaya çarptırıldı.
Sarı-Kırmızılılar, 25 yaşındaki stoper için af çıkarmaya hazırlanıyor.
Transfer gelişmelerinde ismi ön plana çıkan ve İtalya'nın dev kulübü Napoli ile görüşmeler olumlu sonuçlanmayınca Galatasaray'da Marcao'nun affı gündeme geldi. Fatih Terim'in isteğiyle Marcao'nun ismi UEFA listesine dahil edilecek.