Marcao'dan flaş açıklama! Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklamıştı

Marcao, dün akşam yaşanan tatsız olayın ardından hem Twitter hem de instagram hesabından bir video paylaşarak özür diledi. Marcao şu açıklamaları yaptı:

Herkese merhaba,

Dün akşam maçta yaşanan ve beni inanılmaz üzen talihsiz olayla ilgili açıklama yapmak üzere karşınızdayım. Dün akşam yaşadıklarınızı kolay kolay unutamayacağınızı ve belki bu yüzden beni affetmeyecek Galatasaraylılar olduğunu biliyorum. Çünkü bu kulübü ve taraftarını çok yakından tanıyorum. O nedenle asıl acısını çektiğim kırmızı kart, maç oynamama, idari ve maddi cezalardan çok bugüne kadar büyük bir aşkla hizmet verdiğim bu camiada yönetilmesi zor bu duyguyu yaşatmak ve yaşamak. Bu çok ağırıma gidiyor. Çünkü ben Galatasaray’a gelene kadar tahmin ettiğinizden daha zor durumda bir gençtim. Futbolun mahremiyeti içerisinde birçok şey yaşar ve kendi içimizde çözeriz. Maalesef dün gece böyle olmadı.