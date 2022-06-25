Marcao'da ok yaydan çıktı bir kere!

Galatasaray'da transfer adımları devam ediyor... Sarı kırmızılı ekipte Marcao'nun transferi için Sevilla ile görüşmeler tekrar başladı.

Yeni sezon için teknik adam Okan Buruk'la anlaşmaya varan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Galatasaray'da Marcao'nun transferi için Sevilla ile görüşmeler tekrar başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Sevilla ile görüşmelere tekrar başladığı belirtilirken İspanyol ekibinin 10 milyon Euro'luk ilk teklifinin reddedildiği belirtildi.

Haberde, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoper için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak transferin 15 milyon Euro'ya tamamlanabileceği ifade edildi. Öte yandan Sevilla'nın Marcao ile anlaşmaya aktarıldı.

Galatasaray'a 2018/19 sezonunun devre arasında Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten transfer olan Marcao, geçtiğimi sezon 38 maçta süre alırken 1 gol kaydetmişti.