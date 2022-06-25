  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Marcao'da ok yaydan çıktı bir kere!
Spor

Marcao'da ok yaydan çıktı bir kere!

Galatasaray'da transfer adımları devam ediyor... Sarı kırmızılı ekipte Marcao'nun transferi için Sevilla ile görüşmeler tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 13:39:00 -
Marcao'da ok yaydan çıktı bir kere!

Galatasaray'da transfer adımları devam ediyor... Sarı kırmızılı ekipte Marcao'nun transferi için Sevilla ile görüşmeler tekrar başladı.

Yeni sezon için teknik adam Okan Buruk'la anlaşmaya varan Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazandı. Galatasaray'da Marcao'nun transferi için Sevilla ile görüşmeler tekrar başladı.

Sabah'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı takımın Sevilla ile görüşmelere tekrar başladığı belirtilirken İspanyol ekibinin 10 milyon Euro'luk ilk teklifinin reddedildiği belirtildi.

Haberde, sarı-kırmızılı takımın Brezilyalı stoper için 20 milyon Euro bonservis talep ettiği ancak transferin 15 milyon Euro'ya tamamlanabileceği ifade edildi. Öte yandan Sevilla'nın Marcao ile anlaşmaya aktarıldı.

Galatasaray'a 2018/19 sezonunun devre arasında Portekiz Ligi ekiplerinden Chaves'ten transfer olan Marcao, geçtiğimi sezon 38 maçta süre alırken 1 gol kaydetmişti.

 

Benmari yöntemi nedir? Yemekhanelerde gördüğümüz ben mari nedir? Ne işe yarar?
Benmari yöntemi nedir? Yemekhanelerde gördüğümüz ben mari nedir? Ne işe yarar?

Kadın - Aile

Benmari yöntemi nedir? Yemekhanelerde gördüğümüz ben mari nedir? Ne işe yarar?

Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti
Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Aktüel

Doktorlar ameliyat sırasında yanlış gözünü çıkartınca hastayı kör etti

Yaşlanma belirtileri nelerdir? Yaşa göre yaşlanma belirtileri
Yaşlanma belirtileri nelerdir? Yaşa göre yaşlanma belirtileri

Kadın - Aile

Yaşlanma belirtileri nelerdir? Yaşa göre yaşlanma belirtileri

Akşamdan hazırla sabah pişir: Sivas katmeri tarifi
Akşamdan hazırla sabah pişir: Sivas katmeri tarifi

Kadın - Aile

Akşamdan hazırla sabah pişir: Sivas katmeri tarifi

Kiraz sapı çayının faydaları ve zararları nelerdir? En hızlı ödem atmanın doğal yolları
Kiraz sapı çayının faydaları ve zararları nelerdir? En hızlı ödem atmanın doğal yolları

Kadın - Aile

Kiraz sapı çayının faydaları ve zararları nelerdir? En hızlı ödem atmanın doğal yolları

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan başlıyor
19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan başlıyor

Spor

19. Akdeniz Oyunları'nda heyecan başlıyor

Hamam böceklerine ev yapımı çözüm!
Hamam böceklerine ev yapımı çözüm!

Yaşam

Hamam böceklerine ev yapımı çözüm!

Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan
Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan

Kadın - Aile

Canan Karatay’ın ‘zihin açan’ tarifi: Uyandırır, rahatlatır, çok güçlü antioksidan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23