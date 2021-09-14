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Spor Marcao sahalara geri dönüyor
Spor

Marcao sahalara geri dönüyor

Süper Lig'de son iki maçta 2-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamayan ve sahadan beraberlikle ayrılan Galatasaray'da Fatih Terim, Marcao'ya Lazio karşısında 11'de görev vermeye hazırlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 01:10:00 -
Marcao sahalara geri dönüyor

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile yaşadığı olay sonrasında TFF'den 8 maça ceza alan, kulüp tarafından ise 150 bin Euro para cezasına çarptırılan Marcao, geçtiğimiz günlerde Kerem'le idman öncesi bir araya gelmiş ve barış sağlanmıştı.

Savunmada sıkıntılar yaşayan ve UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü Lazio ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim kararını verdi.

Tecrübeli teknik adam, Brezilyalı savunmacısı Marcao'yu, İtalyan ekibine karşı 11'de sahaya sürme kararı aldı.

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