Marcao kıymete bindi!

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve bir üst tura lider olarak çıkan Galatasaray, birçok takımın transfer listesinde yer alan başarılı savunma oyuncusu Marcao'nun bonservis bedelini belirledi.

Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaray'da yönetim devre arası transfer döneminde takıma takviye kararı alırken, Avrupa'nın gözdesi haline gelen tecrübeli futbolcunun bonservis bedeli en az 25 milyon Euro olarak belirlendi.

Lazio deplasmanında performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Marcao, Galatasaray yönetiminin iştahını kabarttı. Sarı-kırmızılı idareciler, Brezilyalı savunmacı için gelecek olan 25 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

Öte yandan Napoli ve Roma'nın Marcao için Galatasaray'a devre arasında resmi transfer teklifi yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin de bununla birlikte 25 milyon Euro altında yapılacak herhangi bir transfer teklifini değerlendirmeye almayacağı vurgulandı.

Galatasaray'da sezon başında Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde kavga ettiği için Süper Lig'de uzun bir süre formasından uzak kalan Marcao bunun dışında sezona formda başladı. 25 yaşındaki savunmacı bu sezon 17 karşılaşmada süre aldı. Marcao bu süreçte 1 asist yaptı.