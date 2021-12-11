  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Marcao kıymete bindi!
Spor

Marcao kıymete bindi!

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu saha içinde döverek gündeme oturan ve daha sonra kulüp tarafından affedilen Brezilyalı savunmacı Marcao'nun yükselen form grafiği sonrası yönetim bonservis bedelini yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-12-11 13:36:00 -
Marcao kıymete bindi!

Süper Lig takımlarından Galatasaray, Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao'nun bonservis bedelini 25 milyon Euro olarak belirledi.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda 0-0 berabere kalan ve bir üst tura lider olarak çıkan Galatasaray, birçok takımın transfer listesinde yer alan başarılı savunma oyuncusu Marcao'nun bonservis bedelini belirledi. 

Skorer'de yer alan habere göre; Galatasaray'da yönetim devre arası transfer döneminde takıma takviye kararı alırken, Avrupa'nın gözdesi haline gelen tecrübeli futbolcunun bonservis bedeli en az 25 milyon Euro olarak belirlendi.

Lazio deplasmanında performansıyla herkesi kendine hayran bırakan Marcao, Galatasaray yönetiminin iştahını kabarttı. Sarı-kırmızılı idareciler, Brezilyalı savunmacı için gelecek olan 25 milyon Euro altındaki teklifleri değerlendirmeme kararı aldı.

Öte yandan Napoli ve Roma'nın Marcao için Galatasaray'a devre arasında resmi transfer teklifi yapacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı idarecilerin de bununla birlikte 25 milyon Euro altında yapılacak herhangi bir transfer teklifini değerlendirmeye almayacağı vurgulandı.

Galatasaray'da sezon başında Kerem Aktürkoğlu ile saha içerisinde kavga ettiği için Süper Lig'de uzun bir süre formasından uzak kalan Marcao bunun dışında sezona formda başladı. 25 yaşındaki savunmacı bu sezon 17 karşılaşmada süre aldı. Marcao bu süreçte 1 asist yaptı. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar
Dünya

O ülkede skandal! Camiyi bakın ne için kullanmışlar

Kanada'nın Batı Kanada bölgesinde yer alan Kanada kuvvetleri üssünde, savaş senaryoları için “sahte cami” inşa edildiği ortaya çıktı. ..
Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı
Medya

Gönül Dağı başrolünden flaş karar! Yeni proje ile anlaştı

TRT1'de reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncusu Gülsim Ali İlhan flaş bir imza attı.
Altın ve doları yakından ilgilendiriyor! Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için faiz tahmini
Ekonomi

Altın ve doları yakından ilgilendiriyor! Dünyaca ünlü bankadan Türkiye için faiz tahmini

İtalya'nın önde gelen bankalarından biri olan Unicredit, Merkez Bankası'nın faiz konusunda indirime gideceğini öne sürdü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay