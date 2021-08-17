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Spor Marcao, Kerem'e neden saldırdı?
Spor

Marcao, Kerem'e neden saldırdı?

Galatasaray’ın Giresunspor deplasmanında Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na kafa ve yumruk attı.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 03:19:00 -
Marcao, Kerem'e neden saldırdı?

Giresunspor maçında skor 2-0 ve maç rahat giderken Galatasaray ’da skandal bir olay yaşandı. Kerem Aktürkoğlu’nun net bir pozisyonu kaçırıp, sonra top kaybı yaşaması sonrası Marcao arkadaşına söylendi. Genç yıldızın buna ‘sus’ işaretiyle karşılık vermesi, Brezilyalı oyuncuyu çıldırttı. Marcao metrelerce koşarak takım arkadaşının yanına geldi, önce kafa attı sonra yumruk salladı. Yaşanan şok olaya iki takımın oyuncuları müdahale etti. Hakem Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu izledikten sonra 25 yaşındaki savunmacıyı 63. dakikada kırmızı kartla oyundan attı.

Fatih Terim, genç oyuncuyu kenara aldıktan sonra, “Ne oldu?” diye sordu. Kerem, “Hocam sadece ‘sus’ dedim. Başka bir şey demedim” diyerek olayı anlattı.

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