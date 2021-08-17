Marcao kaç maç ceza alır? Marcao-Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?

Galatasaray, ligin ilk haftasında deplasmanda Giresunspor’u 2-0 mağlup etti. Mücadelede sergilenen futbol ve alınan galibiyetten daha çok Marcao-Kerem Aktürkoğlu kavgası konuşuluyor. Peki, Marcao, Kerem’e neden vurdu?

58. dakikada Diagne'nin pasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazından attığı şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı.

60. dakikada Marcao takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na fiziki müdahalede bulundu. VAR'da pozisyonu izleyen hakem Erkan Özdamar kırmızı kartla Marcao'yu oyundan attı.

Marcao-Kerem Aktürkoğlu neden kavga etti?

Kerem Aktürkoğlu'nun yaptığı sus işaretine sinirlenen Marcao, savunma bölgesinden ayrıldı ve Kerem'in üzerine yürüdü. Marcao takım arkadaşına kafa ardından da yumuk attı. Marcao bu olayın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Teknik direktör Fatih Terim'de Kerem'i oyundan aldı.

Marcao kaç maç ceza alır?

Futbolseverler bu olay sebebiyle Marcao'nun kaç maç ceza alacağını merak ediyor.

Maçın hakemi Erkan Özdamar, Marcao'yu 'Şiddetli hakaret' kuralıyla oyun dışı bıraktı.

Söz konusu kural şöyle:

Şiddetli hareket, temas olup olmamasına bakılmaksızın bir oyuncunun top için mücadele etmeyen rakibine veya takım arkadaşına, takım görevlisine, maç görevlisine, seyirciye veya diğer bir kişiye karşı aşırı güç veya gaddarlık uygulaması ya da uygulamaya teşebbüs etmesidir.

44. maddeye göre oyundan atılan Marcao'nun 5 ile 10 maç arası ceza alabileceği konuşuluyor.