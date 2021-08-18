Marcao için flaş teklif

Galatasaray'da Brezilyalı futbolcu Marcao'nun geleceği belli olmak üzere. Sarı kırmızılılarda 25 yaşındaki savunma oyuncusunun süresiz kadro dışı bırakılması beklenirken Marcao'ya 125 bin euro da para cezası verileceği aktarıldı. Öte yandan Marcao için kulübün elinde iki önemli teklifin olduğu iddia edildi.

Gazeteci Haluk Yürekli, Marcao'nun 8 milyon euro karşılığında Zenit'e transfer olabileceğini belirtirken Ayhan Şensoy da Brezilyalı savunma oyuncusu için 12 milyon euroluk teklifin olduğunu öne sürdü.

Yeni Şafak'ın haberine göre, A takım idmanlarına alınmayan Marcao'nun tekliflerin resmileşmesi halinde satılacağı belirtilirken yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğu ifade edildi. Marcao'nun son günlerde sosyal medya hesabına gelen tehdit mesajları sebebiyle Türkiye'den ayrılışına sıcak baktığı belirtildi.