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Spor Marc Marquez en az 2 ay daha pistlerden uzak kalacak
Spor

Marc Marquez en az 2 ay daha pistlerden uzak kalacak

Yeniakit Publisher
2020-08-22 20:51:26 -
Marc Marquez en az 2 ay daha pistlerden uzak kalacak

ANKARA (AA) - MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Repsol Honda takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle pistlerden en az 2 ay daha uzak kalacak.

Repsol Honda'dan yapılan açıklamada, sağlık ekibiyle yapılan görüşmenin ardından Marquez'in kolunun tamamen iyileşmesinin beklenmesi yönünde karar alındığı ve 27 yaşındaki pilotun pistlerden 2-3 ay boyunca uzak kalacağı belirtildi.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun ilk ayağında yaptığı kaza sonucu sağ kolu kırılan Marc Marquez, kolundan iki operasyon geçirmişti.

Yarın 5. etap yarışının yapılacağı 2020 MotoGP Dünya Şampiyonası'na sakatlığı nedeniyle katılamayan İspanyol pilotun, sezonun sonlarına doğru pistlere dönmesi bekleniyor.

Tüm zamanların en iyi motosiklet sürücüleri arasında gösterilen Marc Marquez, MotoGP'de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 ve 2019 sezonlarında şampiyonluğa ulaşmıştı.

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