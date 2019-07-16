Maraton heyecanı zirve yapıyor

Aralarında 12 ülkeden 50 profesyonelin de yer aldığı yaklaşık bin maratoncu, Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Uludağ Ultra Maratonu’nda ter dökecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hafta sonunda yapılacak uluslararası klasmandaki etkinliğin Bursa’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Başkan Alinur Aktaş, Uludağ Ultra Maratonu Koordinatörü Engin Çetinay’ı ağırlayarak, 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonun hazırlıkları hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sporu tabana yaymak, genç ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok etkinliği hayata geçirdiklerini, bu anlamda uluslararası bir organizasyonu daha Bursa’ya kazandırmaya hazırlandıklarını ifade etti. 1000’e yakın sporcunun katılacağı Uludağ Ultra Maraton’un 19-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirileceğini söyleyen Başkan Aktaş, ”Yarış, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde organize edilecek. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Norveç ve İran’ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu da etkinliğimizde yer alacak” dedi. Yarışın en uzun etabının 100 kilometreden oluşacağını vurgulayan Başkan Aktaş, maratoncuların Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa Kaya ve Sarıalan parkurunu takip edeceğini söyledi.

Başkan Aktaş, 100K, 66K, 30K ve 13K etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak maratonun Bursa’nın spor turi zmine önemli katkılar sağlayacağını anlatan Başkan Aktaş, “International Trail RunningAssociation (ITRA) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan maratoncular, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanların yanı sıra birçok sponsor ödülünün de sahibi olacak. 5 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlar, halka açık yapılacak” diye konuştu.

Uludağ Ultra Maraton’un başlangıç noktası Kurbağa Kaya’daki meydan olarak belirlendi. Yarışa kayıt yaptıran sporcular, zirveye Teleferik ile ücretsiz taşınacak. 3 gün sürecek yarışların startı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından verilecek. Yarışlara katılım sağlamak isteyenler https://www.uludagultra.com/ sitesinden tafsilatlı bilgi sahibi olabilirler.