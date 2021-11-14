Maraş kurabiyesi tarifi, nasıl yapılır? Kolay maraş kurabiyesi tarifi

Pastanede uzunca vakitler harcamanıza artık gerek yok. Bu tarifle kolaylıkla yapabileceksiniz.

Malzemeler

250 gr evet yağı(oda sıcaklığında)

250 gr pudra şekeri

250 gr ince irmik

250 gr un

Üzeri için;

Bütün Antep fıstığı

Yapılışı

Yoğurma kabına pudra şekeri ve yağı alıp iyice özleştirin. İrmik ve unu ekleyin. 5 dakika yoğurun. Elinize yapışıyorsa un eklemeyin, çünkü ölçü tam ölçü, 15 dk buzdolabında bekletin. Kıvama gelince cevizden biraz büyük parçalar koparıp uzun şerit haline getirip uçlarını birleştirin. Birleşme kısmına Antep fıstığı koyun. Tüm malzemeyi bu şekilde hazırlayıp 180 derece fırında 15 dk pişirin. Soğuduktan sonra tepsiden alın. Bu Gaziantep’te bayramlarda yapılırmış, bende eşimden öğrendim. 1 ay kadar saklanıyor bayatlamıyor eğer saklanacaksa üst üste koyacaksanız aralarına yağlı kağıt koymanız gerekli. Afiyet olsun.