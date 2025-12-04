  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Katil Netanyahu'dan MOSSAD'a yeni köpek

Akdeniz’de güç gösterisi! TCG Anadolu’dan havalanan TB3 hedefi nokta atışı vurdu

Destici’den DEM ve PKK’ya ‘Terörsüz Türkiye’ tepkisi: Süreci yine sabote ediyorlar! Çünkü ipleri başkalarının elinde

Güney Kıbrıslı siyasetçi, Yunanla siyonistten medet umuyor! Türkiye korkusu zirve yaptı

Katilden Mamdani'ye rest: Geliyorum! Sıkıysa yakala

Fatma Şahin Başkan yuva sahibi yapacak! İşte çekilişsiz kurasız konutun şartları

Adliyede akılalmaz hırsızlık! Emanet kasalarından külçe külçe altın ve gümüş uçtu

Tom Barrack'tan yeni çıkış: 1919’dan beri engelleniyoruz!

Binlerce kişi paketlendi! 339 suç örgütüne demir yumruk

“Kalorifer peteği, maket, vileda sapı” diyen kafalar sus pus! Rekor ihracat 7,4 milyar dolar
Gıda “Maraş Çöreği” Artık Dünya Markası
Gıda

“Maraş Çöreği” Artık Dünya Markası

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
"Maraş Çöreği" Artık Dünya Markası

Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli yöresel lezzetlerinden Maraş Çöreği’nin Avrupa Birliği tarafından tescil edildiğini duyurdu. Maraş Çöreği, Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası’nın ardından şehrin AB tescilli üçüncü ürünü oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarını ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla sürdürdüğü tescil çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası’nın ardından, şehrin önemli gastronomi ürünlerinden Maraş Çöreği de Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenerek Kahramanmaraş’ın AB Coğrafi İşaretli üçüncü ürünü oldu. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescili alınan Maraş Çöreği, 1 Aralık 2025 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak Avrupa Birliği nezdinde de resmiyet kazandı. Bu tescil ile birlikte Maraş Çöreği’nin üretim metodu, kalite standartları ve geleneksel özellikleri uluslararası alanda koruma altına alınmış oldu.

“Şehrimizin Değerlerini Tanıtmaya Devam Edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin kadim mutfak kültürü ve yöresel değerlerini uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşımak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda, Maraş Tarhanası ve Çağlayancerit Cevizi’nin ardından Maraş Çöreği’mizin de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu tescil, sadece bir ürünün değil, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasının, emeğinin ve ustalık geleneğinin Avrupa tarafından tanınması anlamına geliyor. Aynı zamanda yerel üreticimizin el emeğiyle ortaya koyduğu bu değerli ürünün uluslararası pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasının da önünü açıyor. Bizler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tüm yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatları için hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde tescil süreçlerini sürdürüyoruz. Amacımız; şehrimizin eşsiz mirasını korumak, dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, esnafımıza ve üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23