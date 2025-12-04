“Maraş Çöreği” Artık Dünya Markası

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatlarını ulusal ve uluslararası alanda daha görünür kılmak amacıyla sürdürdüğü tescil çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Çağlayancerit Cevizi ve Maraş Tarhanası’nın ardından, şehrin önemli gastronomi ürünlerinden Maraş Çöreği de Avrupa Birliği (AB) tarafından tescillenerek Kahramanmaraş’ın AB Coğrafi İşaretli üçüncü ürünü oldu. Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2018 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescili alınan Maraş Çöreği, 1 Aralık 2025 tarihinde AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak Avrupa Birliği nezdinde de resmiyet kazandı. Bu tescil ile birlikte Maraş Çöreği’nin üretim metodu, kalite standartları ve geleneksel özellikleri uluslararası alanda koruma altına alınmış oldu.

“Şehrimizin Değerlerini Tanıtmaya Devam Edeceğiz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin kadim mutfak kültürü ve yöresel değerlerini uluslararası arenada hak ettiği noktaya taşımak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu kapsamda, Maraş Tarhanası ve Çağlayancerit Cevizi’nin ardından Maraş Çöreği’mizin de Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaretle tescillenmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. Bu tescil, sadece bir ürünün değil, Kahramanmaraş’ın kültürel mirasının, emeğinin ve ustalık geleneğinin Avrupa tarafından tanınması anlamına geliyor. Aynı zamanda yerel üreticimizin el emeğiyle ortaya koyduğu bu değerli ürünün uluslararası pazarda daha güçlü bir şekilde yer almasının da önünü açıyor. Bizler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin tüm yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatları için hem ulusal hem de Avrupa Birliği düzeyinde tescil süreçlerini sürdürüyoruz. Amacımız; şehrimizin eşsiz mirasını korumak, dünyaya tanıtmak ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak. Emeği geçen tüm kurumlarımıza, esnafımıza ve üreticilerimize gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.