"Maraş biberi" mezatla satışa çıktı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın tescilli ürünü "Maraş biberi"ni yetiştirip, kurutan ve fabrikaların işlemesi için hazır hale getiren çiftçiler, ilk mahsullerini pazara indirdi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile Maraş Biberi Kümelenmesi iş birliğinde, çiftçilerin ürünlerinin satıldığı Odun Pazarı'nda "Maraş Biberi Mezatı Etkinliği" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'in okunması ve Ahi Evran duasının yapılmasının ardından ilk mahsullerinin satışına başladı.

Çiftçiler, yaklaşık 6 ay boyunca emek vererek ürettikleri mahsullerini en iyi fiyata satmak için simsarlarla kıyasıya pazarlığa girdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, yaptığı konuşmada, Maraş biberinin yörenin coğrafi özellikleriyle birleşip çok farklı aroma ve lezzet sunduğunu söyledi.

Maraş biberinin sağlık açısından faydalarına değinen Güngör, "Biber ile Kahramanmaraş ayrılamayan ikilidir. Kahramanmaraş dediğimizde kırmızı biber, kırmızı biber dediğimiz de ise Kahramanmaraş aklımıza gelir." dedi.

Güngör, kentte birçok kişinin Maraş biberi ile geçimini sağladığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bugün yılın ilk Maraş biberi hasadını mezatta görüyoruz. Maraş biberi satış alanına gelene kadarki yolculuğunda önemli zahmet ve emek var. Tarlada dikilmesi, çapalanması, hasat edilmesi ve buraya gelmesinde bir alın teri ve gayret var. Bizlerin de her zaman biberimizin marka değerini daha yükselterek geliştirmemiz gerekiyor."

KMTSO Başkanı Şahin Balcıoğlu ise Maraş biberinin acısı, aroması, lezzeti ve kendine has diğer özellikleriyle dünyanın takdir ettiği biberlerden biri olduğunu belirtti.

Kahramanmaraş ve çevresindeki illerdeki biber üretiminin Türkiye'deki üretimin yüzde 83'ünü karşıladığını aktaran Balcıoğlu, şöyle devam etti:

"Yıllara göre değişiklik gösterse de kentimizde yıllık 30 bin ton civarında biber üretimi yapıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanına biber ürünlerimizi ulaştırıp, insanların sofralarına lezzet katmaya devam ediyoruz. Şehrimizde 70 biber işleme tesisimiz var ve 20 bin civarında ailenin geçimine katkı sağladığını biliyoruz. Bugün bu yılın ilk hasatlarını topluyoruz. Bu yılın üretimi, satışı ve imalatı için hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz."

Mahsulünü pazara getiren çiftçilerden Mehmet Ali Yıldırım da Maraş biberini zor şartlar altında yetiştirdiklerini dile getirdi.

Yaklaşık 6 ay boyunca verdikleri emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade eden Yıldırım, "İkinci ayda Maraş biberinin hazırlıkları ve ekimi başlıyor. Maraş biberini sekizinci ayda hasadını yapıyoruz. Çapasından tut sulamasına kadar çok emek sarf ediyoruz. İnşallah emeğimizin karşılığını alacağız." ifadelerini kullandı.

KMTSO tarafından çorbanın ikram edildiği etkiliğe, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, İmran Kılıç ile Mehmet Cihat Sezal, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan'nın yanı sıra çok sayıda çiftçi ve fabrika yöneticileri katıldı.