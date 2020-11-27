Maradona'yla fotoğraf çektirince ortalık karıştı! Başına gelmeyen kalmadı

Futbolun efsanevi ismi Diego Armando Maradona’nın ölümünün yankıları sürüyor. Arjantinli efsanenin hayatını kaybetmesinin ardından ikinci bir fotoğraf krizi yaşanıyor.

Sputnik'in haberine göre, Diego Armando Maradona’nın hayatını kaybetmesinin hemen ardından yaşanan bu fotoğraf krizi bu kez çok farklı bir boyuta ulaştı. Efsane ismin defin işlemlerini yürüten Sepelios Pinier isimli özel firmanın 3 çalışanının, Diego Armando Maradona’nın tabutunu açarak cansız bedeniyle fotoğraf çektirdiği gün yüzüne çıktı. Söz konusu fotoğraflarda yer alan isimlerden birinin kimliği tespit edildi. Maradona’nın naaşının nakil edildiği esnada cenaze aracında da bulunduğu öğrenilen Diego Molina isimli çalışanın görevine apar topar son verildi.

Maradona’nın kasım ayının başında geçirdiği beyin ameliyatını gerçekleştiren doktor Leopoldo Luque efsane isimle hatıra fotoğrafı çektirmiş ve Maradona’nın ailesi, bu fotoğrafı izinsiz paylaştığı için doktora tepki göstermişti.

Görüntülerin basına sızmasının ardından ülke ayağa kalkarken, Diego Molina’ya yönelik sayısız ölüm tehdidinde bulunulduğu ve Arjantin vatandaşlığından çıkarılması yönünde baskılar yapıldığı kaydedildi. Sepelios Pinier isimli cenaze işleri firmasının müdürü Diego Picon konuyla ilgili yaptığı açıklamada, fotoğraflarda yer alan üç şahsın taşeron işçi olduğunu ve skandal görüntülerin ardından ivedilikle ilişkilerinin kesildiğini söyledi.