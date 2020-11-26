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Spor Maradona'nın vefatı İtalyan basınında geniş yer buldu
Spor

Maradona'nın vefatı İtalyan basınında geniş yer buldu

La Gazzetta dello Sport: "Ben Maradona'yı gördüm" - Corriere della Sera: "En güzel futbolu oynayan asi dahi Maradona"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 13:41:08 -
Maradona'nın vefatı İtalyan basınında geniş yer buldu

ROMA (AA) - Arjantinli eski futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı, 1984 ile 1991 arasında top koşturduğu İtalya'da gazetelerin ilk sayfalarında geniş şekilde yer buldu.

İtalya Serie A takımı Napoli ile kazandığı başarılarla parlak bir İtalya kariyeri geçiren Maradona'nın 60 yaşında hayatını kaybetmesi İtalyan basınında gazetelerin ilk sayfasında yer aldı.

La Gazzetta dello Sport, Napolili taraftarların sıkça söylediği "Ho visto Maradona (Ben Maradona'yı gördüm)" tezahüratını manşetine taşırken, Maradona'nın 1986'da Arjantin'in kazandığı Dünya Kupası'nı öperken çekilmiş fotoğrafına yer verdi.

Haberde, Maradona'nın her zaman cömert, cesur ve zayıfların yanında tavır alan biri olduğu belirtilirken, "Hayatlarımızın ebedi ve dramatik kahramanı, ameliyatından sonra gitti. Ameliyatla kurtarmış gibi görünüyordu. Şimdi Napoli'den Buenos Aires'e büyük bir boşluk var." ifadeleri kullanıldı.

Corriere dello Sport gazetesi de "Diego yaşıyor" manşetini attı.

"Futbola renk katan solak" yorumu yapılan Maradona'nın, milli takımla 1 kez Dünya Kupası kazandığı, oynadığı kulüpler arasında 2 Serie A şampiyonluğu kazandırdığı Napoli ile arasında ayrı bir sevgi bağı oluştuğu yazıldı.

Tuttosport gazetesi de "Ad10s (Hoşça kal 10 Numara)" manşetini attı. "Napoli'nin kralı" olan Maradona'nın aynı zamanda bir dünya yıldızı, kırılgan ama dahi bir efsane olduğu belirtildi.

Corriere della Sera gazetesi de Maradona'nın vefatını "En güzel futbolu oynayan asi dahi Maradona" başlığıyla haberleştirdi.

La Stampa ise "Hoşça kal Diego" başlığını kullandı.

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