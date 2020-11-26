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Spor Maradona'nın vefatı İngiliz basınında geniş yer buldu
Spor

Maradona'nın vefatı İngiliz basınında geniş yer buldu

BBC Sport: "Arjantin'de 3 günlük yas başlıyor" - Mirror: "Bir hilekar, kahraman ve dahi 60 yaşında öldü"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 14:56:46 -
Maradona'nın vefatı İngiliz basınında geniş yer buldu

LONDRA (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın vefatı, İngiliz basınında geniş yer buldu.

BBC Sport, "Arjantin'de 3 günlük yas başlıyor" başlığıyla verdiği haberde, Maradona'nın 1986 Dünya Kupası karşılaşmasındaki futboluna dair bilgiler yer aldı. Haberde görüşlerine yer verilen Maradona'nın eski takım arkadaşı Ossie Ardiles, Maradona olmanın "inanılmaz" güzel bir şey olduğunu ifade etti.

Ardiles, "Onun için hiç kolay olmadı. Çok erken yaşlardan itibaren basının baskısına maruz kaldı. Normal bir çocukluğu yoktu, hiçbir zaman normal ergenlik yılları da olmadı. Herkes onunla birlikte olmak istiyordu. Herkes onun bir parçası olmak istiyordu." ifadelerini kullandı.

Sky Sport'un haberinde ise Maradona'nın futbol geçmişine dair bilgiler yer aldı.

Daily Star'ın, "En çok ihtiyaç duyulduğunda 'Var' sistemi neredeydi?" manşetini kullandığı haberde, "Maradona, dün gece kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Evet o bir hilekardı. Ama ne kadar inanılmaz bir aldatmacaydı." denildi.

The Sun gazetesi de Maradona'nın ölüm haberini, "Futbol dünyası en büyüklerinden birinin yasını tutuyor." şeklinde verdi.

Mirror gazetesindeki haberde ise "Bir hilekar, kahraman ve dahi 60 yaşında öldü." başlığı kullanıldı.


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