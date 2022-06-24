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Spor Maradona'nın sağlık ekibine büyük şok!
Spor

Maradona'nın sağlık ekibine büyük şok!

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünde ihmal gerekçesiyle 8 sağlık personeli yargılanacak.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 12:05:00 -
Maradona'nın sağlık ekibine büyük şok!

Arjantinli futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın ölümünde ihmal gerekçesiyle 8 sağlık personeli yargılanacak.

Arjantinli efsanevi futbolcu Diego Maradona'nın ölümünde ihmali olduğu gerekçesiyle sekiz sağlık personeli yargılanacak.

Arjantin adli makamları, Maradona'nın iki yıl önce kalp krizi geçirerek vefat etmesinin ardından kurulan sağlık kurulunun tedavide 'eksiklikler ve usulsüzlükler' olduğuna yönelik raporu üzerine, 8 kişilik personelin yargılanmasına karar verdi.

Akşam'ın haberine göre; Sağlık personeli, Arjantinli eski futbolcunun ölümüyle ilgili 'kusurlu cinayet' suçundan yargılanacak.

20 uzmanın yer aldığı sağlık kurulu, geçen yıl hazırladığı raporda, efsane futbolcunun tıbbi bakımının yetersiz olduğu ve sağlığının 'kaderine terk edildiği' sonucuna varmıştı.

Raporda, Maradona'nın son günlerinde uygun şartlar altında hastanede tedavi edilmesi halinde daha uzun süre hayatta kalabileceği belirtilmişti.

 


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