Maradona'nın otopsi raporu açıklandı: İşte ölüm nedeni
Armando Maradona'nın ölüm nedeni resmi olarak açıklandı. Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Arjantin'de dün hayatını kaybeden futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan otopsinin ardından ölüm nedeni belli oldu.
Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.