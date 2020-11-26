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Spor Maradona'nın otopsi raporu açıklandı: İşte ölüm nedeni
Spor

Maradona'nın otopsi raporu açıklandı: İşte ölüm nedeni

Armando Maradona'nın ölüm nedeni resmi olarak açıklandı. Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 07:47:00 -
Maradona'nın otopsi raporu açıklandı: İşte ölüm nedeni

Arjantin'de dün hayatını kaybeden futbolcu Diego Armando Maradona'ya yapılan otopsinin ardından ölüm nedeni belli oldu.

Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Otopsinin kesin sonucunun, Maradona'nın vücudunda herhangi bir maddenin olup olmadığını analiz edecek toksikolojik ve histopatolojik testlerin ardından kesinleşeceği açıklandı.

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