Maradona'nın ardından dünya futbolu bir efsaneyi daha kaybetti!

İtalya devlet kanalı RAİ, 1982 Dünya Kupası galibi, Pablito lakaplı Paolo Rossi’nin 64 yaşında öldüğünü bildirdi. Dünyaca ünlü eski futbolcu Diego Armando Maradona’nın ardından kısa bir süre bir efsanenin daha hayata veda etmesi futbolseverler tarafından üzüntüyle karşılandı.

64 yaşındaydı

İtalyanların ünlü futbol efsanelerinden Paolo Rossi, 64 yaşında hayata veda etti. Ölüm haberi, uzman olarak çalıştığı İtalya Devlet Televizyonu RAI Sport sunucusu Enrico Varriale tarafından kamuyouna duyuruldu. Acı haber Rossi’nin eşi Federica Cappelletti tarafından da sosyal medya üzerinden doğrulandı, ancak ölüm nedeni açıklanmadı.

Dünya kupasını italyanlara kazandıran efsane

Futbolculuk kariyeri boyunca forvet mevkisinde oynayan Rossi, 1987’de jübile yapana kadar Juventus, Como, Vicenza, Perugia, Milan ve Hellas Verona formalarını terletti. Onu efsane yapan ve adını futbol tarihine yazdıran ise 1982 FIFA Dünya Kupası oldu.

Gök mavililer için 48 milli maçta 20 gol attı ve bunlardan altı tanesini İspanya’daki 1982 FIFA Dünya Kupasına götürecek olan eleme maçlarında attı. Şampiyonada ise Brezilya’yı 3-2 yenerlerken hat-trick yaptı. Ardından Polonya’yı 2-0 mağlup ederlerken her iki golün de sahibi oldu. Son olarak Batı Almanya’ya karşı finalde kazanılan 3-1’lik zaferde de ağları sarsmayı boş geçmedi. 1982 Dünya Kupası’nda en çok gol atan oyuncu olarak Altın Ayakkabıyı ve 1982 Ballon d’Or ödülünü kazandı.

Paolo Rossi, Arjantinli dünya efsanesi Diego Armando Maradona’dan sadece günler sonra ölmesi, futbolseverleri üzdü.