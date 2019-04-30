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Maradona'dan Maduro'ya flaş çağrı

Arjantin'in efsane oyuncusu Diego Maradona, Venezuela'da yaşanan darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşımda, 'Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz' dedi.

30 Nisan 2019 Salı 23:14
Maradona'dan Maduro'ya flaş çağrı

Efsane futbolcu Maradona, 'Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz.' mesajını paylaştı.

Arjantin'in efsane futbolcusu Diego Maradona, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek paylaşımı yaptı.

Instagram hesabından Maduro'nun fotoğrafını paylaşan Maradona, "Güçlü ol Venezuela, yeni bir darbe girişimini yenmek için daha önce olmadığı kadar beraberiz!" ifadelerini kullandı. Maradona, 30 binden fazla beğeni alan paylaşıma Maduro'yu da etiketledi.

Maduro ve Venezuela'nın eski Devlet Başkanı Hugo Chavez'e olan desteğiyle bilinen Maradona, Meksika'da teknik direktörlüğünü yaptığı Dorados de Sinaloa futbol takımının geçen ay galip geldiği bir karşılaşmanın ardından, "Bu zaferi Nicolas Maduro'ya ve acı çeken Venezuela'ya armağan ediyorum. Çünkü dünyanın en büyük bombasına sahip olan Yankeeler bizi yere sereceklerini sanıyorlar. Hayır, (Donald Trump'ı kastederek) başkan olarak sahip oldukları bu mağara adamı bizi satın alamayacak" şeklinde konuşmuştu.

Maradona, bu sözleri nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu Disiplin Komisyonu (FMF) tarafından para cezasına çarptırılmıştı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 23:14
  1. maradona
  2. Maduro

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  • Hür iradeHür irade51 dk önce
    hacli kafirleri irka bakmadan bacilarimizin irzina geciyor. müslüman türk kürt ve arap birlik olmali ana hedef kudüs olmali. biz bir irkin degil bir davanin torunlariyiz. sira sana gelmeden uyan kardesim.

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