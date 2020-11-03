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Spor Maradona hastaneye götürüldü
Spor

Maradona hastaneye götürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-03 10:15:37 -
Maradona hastaneye götürüldü

BUENOS AIRES (AA) - Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona, kendisini iyi hissetmemesi üzerine hastaneye götürüldü.

La Plata kentindeki özel bir hastaneye yatırılan Maradona'nın doktoru Leopoldo Luque, durumun yeni tip koronavirüsle bağlantısı olmadığını belirterek, "Bir haftadır morali çok bozuk. İştahı ve enerjisi yok. Sağlık kontrolleri sonrası nasıl bir tedavi izleyeceğimize bakacağız. Acil bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Arjantin Birinci Futbol Ligi takımlarından Gimnasia'nın teknik direktörlüğünü yapan Maradona, 30 Ekim'de 60. yaş gününü kutlamıştı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında gösterilen Maradona, Arjantin Milli Takımı formasıyla 1986'da FIFA Dünya Kupası'nı kaldırmış, İtalyan kulübü Napoli ile de 2 kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

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