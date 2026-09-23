Mapeks Organics Türk tarımını dünya raflarına taşıyor

İzmir’den global pazarlara organik tarım ürünleri ihraç eden Mapeks Organics, hem dondurulmuş hem de kurutulmuş organik meyve ve sebze satışında geniş bir ürün yelpazesine sahip.

1999 yılında üretim ve ihracat faaliyetlerine başladığı yolculuğunda, bugün 40’tan fazla ülkeye ihracat yapan güçlü bir üretici olarak sürdürüyor. Geniş bir ürün yelpazesine sahip olan şirket; Türkiye’deki üretim gücünü, global tedarik ağı ve katma değerli ürün geliştirme kabiliyetiyle birleştirerek ihracata dönüştürüyor.

Türkiye’den doğan global bir marka

Amerika başta olmak üzere Kanada, Avrupa ülkeleri, Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine ihracat yaptıklarını belirten Mapeks Organics Yönetim kurulu başkanı Sabri Memur, kurdukları yeni markalar ile küresel ölçekteki dev market zincirlerinin raflarında yıllardır yer aldıklarını , sürekli yeni ürünler ile bu konumu güçlendirmeye çalıştıklarını belirtti. Başkan Memur, şirketin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmaları değerlendirirken, Türkiye’nin sahip olduğu tarımsal potansiyelin dünya pazarlarında çok daha yüksek katma değere dönüştürülebileceğine dikkat çekiyor. Mapeks’in global pazarlardaki büyümesinde inovatif ve katma değerli ürünlerin önemli bir rol oynadığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Memur ayrıca tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte pratik ve hızlı hazırlanan ürünlere olan talebin de arttığını,bu ürün kategorisinde sürekli gelişimin en önemli nokta olduğunu vurguladı. Sabri Memur, “Bugün tüketici yalnızca bir ürün satın almıyor; aynı zamanda pratiklik, kalite, güvenilirlik ve farklı bir deneyim arıyor. Bu nedenle ürün geliştirme ve inovasyon, global pazarlardaki büyümemizin en önemli unsurlarından biri” dedi.

Devlet teşvikleri en büyük destekçimiz

“Türkiye’nin çok zengin toprakları ve yüzlerce çeşit ürünü var. Önemli olan bu ürünleri doğru şekilde değerlendirip global pazarda Türk markası olarak konumlandırmak” diyen Memur, devlet desteklerinin de bu gelişim açısından çok önemli olduğunu belirtti. Devletin üretici ve ihracatçı için sağladığı tüm desteklerini arkasına alan Mapeks, global markette Türk markasının gücünü dünyaya taşıyor.

Sabri Memur, “Global pazarlarda rekabet edebilmek için yalnızca üretmek yeterli değil. Teknolojiye, inovasyona, markalaşmaya ve yeni pazarlara yatırım yapmak gerekiyor. Devlet destekleri de bu yatırımların sürdürülebilirliği açısından ihracatçılar için önemli bir güç oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Mapeks Organics, Türkiye’nin tarımsal üretim gücünü teknoloji ve inovasyonla birleştirerek, tarladan dünya marketlerinin raflarına uzanan yolculuğunu sürdürüyor.