Manyas’ta vatandaşlar kontrollü olarak pazara alındı

Manyas’ta Hafta sonlarının sokağa çıkma kısıtlanması konulması nedeniyle Cumartesi günleri kurulan pazaryeri Pazartesi gününe alındı.

Pazarın her iki girişine konulan bariyerler de görevli polis ve özel güvenlikler tarafından vatandaşlar içeriye ateşleri ölçülerek, maskeleri yaşları kontrol edilerek alınıyor. Yığılmanın önüne geçilmesi için ise vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyorlar. Ramazanda sırada beklemenin sıkıntısını yaşayanlar yine de sağlık için kurallara uymak zorunda olduklarını söylüyorlar.