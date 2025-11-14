  • İSTANBUL
Manyak tutuklandı! Yolda yürüyen hiç tanımadığı kadını yumruklayıp makasla yaralamıştı
Gündem

Manyak tutuklandı! Yolda yürüyen hiç tanımadığı kadını yumruklayıp makasla yaralamıştı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Manyak tutuklandı! Yolda yürüyen hiç tanımadığı kadını yumruklayıp makasla yaralamıştı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yolda yürüyen hiç tanımadığı bir kadını önce yumruklayıp, ardından makasla yüzünü çizen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının ifadesinde "Psikolojim çok kötüydü. Bir anda kadına vurdum ve sürüklemeye başladım. Ne yaptığımın farkında değildim. Çok özür dilerim" dediği öğrenildi.

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi'nde geçen günlerde yaşanan dehşet verici olayda yolda yürüyen A.H. isimli Ukrayna uyruklu kadın, karşı yönden gelen Abdulmutalip T.’nin (27) yumruklu saldırısına uğramıştı. Elindeki makasla kadının yüzünü de çizen saldırgan olay yerinden hızla uzaklaşmıştı. Saldırıya uğrayan kadının yüzüne dikiş atılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın Abdulmutalip T. olduğunu belirledi. Polis ekipleri, şüpheliyi akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı, sabah saatlerinde Alanya Adliyesi'ne sevk edildi.
Abdulmutalip T.'nin ifadesinde, "Kısa süre önce iş bulmak amacıyla Alanya'ya geldim. Sokaklarda hurda toplamaya başladım. Olay günü sabah yine hurda toplamak için çıktığımda karşıma hiç tanımadığım bu kadın çıktı. Psikolojim çok kötüydü. Bir anda kadına vurdum ve sürüklemeye başladım. Ne yaptığımın farkında değildim. Çok pişmanım. Özür dilerim" dediği öğrenildi.
Abdulmutalip T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

