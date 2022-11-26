  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! Mata devrede...
Spor

ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! Mata devrede...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, harekata devre arasında da devam edecek.

Yeniakit Publisher
2022-11-26 15:16:00 -
ManU'nun yıldızı Aslan oluyor! Mata devrede...

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, harekata devre arasında da devam edecek.

Sol bek pozisyonunda Patrick van Aanholt'tan istediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekip, Manchester United'tan Luke Shaw'ı renklerine bağlamak istiyor. İngiliz oyuncunun Juan Mata ile yakın olduğu biliniyor. Transfer'de Mata, Cimbom'a destek olacak. 

Süper Lig'in Dünya Kupası'na kadar olan bölümünü ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde kapatan Galatasaray transfer dönemi açılınca eksiklerini tamamlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılılarda iki yabancı oyuncu ile büyük ihtimalle yollar ayrılacak. Patrick van Aanholt'un durumu kesinleşti gibi. Tecrübeli sol bek gönderilecek. Haris Seferovic'in de ayrılma ihtimali yüksek. Galatasaray öncelikle sol bek mevkisini güçlendirmeyi hedefliyor. Fotomaç'ın haberine göre gündemde Manchester United'ın tecrübeli sol beki Luke Shaw var.

A Spor'a göre; Luke Shaw şu sıralarda, İngiltere formasıyla Dünya Kupası'nda boy gösteriyor. 27 yaşnıdaki sol bekin kulübü Manchester United ile kontratı sezon sonunda tamamlanıyor. 1 yıllık opsiyonu bulunuyor. Cimbom, Shaw'un şartlarını ve ayrılığa nasıl baktığını araştırıyor. Sarı-kırmızılılar, 27 yaşındaki futbolcuyu ara transfer döneminde bonservissiz olarak renklerine katmanın planını yapıyor. Galatasaray, Luke Shaw'u renklerine bağlayarak bu bölgeyi sağlama almayı hedefliyor. Shaw hamlesiyle Okan Buruk'un da eli bir hayli güçlenecek.

Luke Shaw, Manchester United'dan ayrılarak Galatasaray'ın yolunu tutan Juan Mata'nın çok yakın arkadaşı. 34 yaşındaki yıldız oyuncu, Shaw'un Premier Lig'in en iyi sol beklerinden biri olduğunu düşünüyor. Bunu her seferinde kendisine de iletti. Luke Shaw, Manchester United'dan ayrılmak isterse Mata, sarı-kırmızılı formayı giymesi için aracı olacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!
Medya

Armağan Çağlayan kansere yakalandı, aşı zorbalığı yapan Erol Köse tükürdüğünü yaladı!

Armağan Çağlayan'ın aşı nedeniyle kanser olabileceğini öne süren ve zorbalık yaptığı günlerde söylediği sözleri geri alan Erol Köse, "Umarım..
Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek
Ekonomi

Doğalgaza kallavi indirim geliyor! Yüzdesine kadar açıklanıp duyuruldu! Millet düğün bayram edecek

Kış aylarının gelmesi ve havaların soğuması ile birlikte vatandaşlar doğal gaz faturalarını düşünmeye başladı. Gaz referans fiyatından doğal..
Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden
Gündem

Arkadaşları barlarda, o kutsal topraklarda! Türk yıldız futbolcu, umreden "Şükür kavuşturana" diye mesaj paylaştı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde gittiği umre ziyaretinden bir kareyi hayranlarıyla paylaştı. ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23