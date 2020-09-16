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Sağlık Manuka balı virüslerin akciğere inmesini önlüyor
Sağlık

Manuka balı virüslerin akciğere inmesini önlüyor

Manuka çiçeklerinin polenlerinden yapılan manuka balı, nerdeyse her derde deva oluyor. Uzmanlar, manuka balının güçlü bir kanser savaşçısı olduğunu söylüyor. Ayrıca manuka balı, virüslerin akciğere inmesini önlüyor. Peki manuka balı nelere iyi geliyor? İşte manuka balının inanılmaz faydaları...

Yeniakit Publisher
2020-09-16 03:14:00 -
Manuka balı virüslerin akciğere inmesini önlüyor

Yüzyıllardır alternatif tıpta doğal ilaç olarak kullanılan manuka çiçeklerinin polenlerinden yapılan manuka balı, birçok hastalığa şifa olabiliyor. Güçlü bir antioksidan olmasıyla birlikte uzmanlar tarafından sıkça tavsiye edilen manuka balı, nerdeyse her derde deva oluyor. Birçok araştırmaya konu olan bu mucizevi besin, özellikle soğuk algınlığına neden olan virüslere karşı oldukça etkili oluyor. Ayrıca yapılan birçok araştırma, manuka balının virüslerin akciğere inmesini önlediğini ve güçlü bir kanser savaşçısı olduğunu göstermiştir.

Peki manuka balı nelere iyi geliyor? İşte manuka balının inanılmaz faydaları...

- Virüslerin akciğere inmesini önler. Vücuttaki virüsleri de temizler.

- Antibakteriyel etkisiyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendirir. Hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

- Viral enfeksiyonlar nedeniyle ortaya çıkan boğaz ağrılarına karşı doğal ilaçtır. Boğaz ağrılarını dindirir.

- Güçlü bir balgam söktürücüdür.

- Yaraların hızla iyileşmesini sağlar.

- Mide ve bağırsak sağlığına iyi gelir. Sindirimi rahatlatır.

- İltihaba bağlı olarak görülen eklem ağrılarını azaltır.

- Sıcak suyun içine bir kaşık eklenip tüketildiğinde bronş yollarını temizler.

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