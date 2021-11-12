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Aktüel Manuka balı, şifa kaynağı süper besin
Aktüel

Manuka balı, şifa kaynağı süper besin

Manuka balı, Yeni Zelanda'dan çıkıp ünü tüm dünyaya yayılan çok özel bir baldır.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 01:10:00 - 2021-11-12 01:13:00
Manuka balı, şifa kaynağı süper besin

Manuka balı, Yeni Zelanda'nın dağlık alanlarında bulunan Manuka çiçeklerinde arıların beslenmesi ile oluşur. Manuka balı birçok hastalığa iyi geldiği gibi anti-bakteriyel özelliği ile meşhurdur. Manuka balının antibakteriyel özellikleri, onu geleneksel baldan ayıran şeydir.

Adını arıların beslendiği Manuka çiçeklerinden alan 'Manuka Balı'nın, anti-bakteriyel ve yaraların hızlı iyileşmesi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan özellikleri yanında bir çok faydası bulunuyor. 

Manuka balının faydaları nelerdir?

-Manuka balı anti bakteriyel özellikleri çok güçlü bir bal olduğu için bakteri kaynaklı rahatsızlıklara karşı korur.

-Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor.

-Halsizlik, yorgunluk gibi sıkça yaşanan sağlık sorunları da ortadan kaldırıyor.

-Vücudun farklı yerlerinde oluşabilen enfeksiyonların kökünü kurutmasıyla biliniyor.

-İltihapların çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olmakla kalmıyor, bu iltihaplar sebebiyle oluşan ağrıların ve eklem ağrılarının da önüne geçiyor.

-Mide asitlerini dengeliyor, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara çözüm oluyor.

-Bağırsak florasını koruyarak parazitlerin temizlenmesine destek oluyor.

-Cilt sağlığını desteklerken yaraların daha hızlı iyileşmesine de yardımcı oluyor.

Manuka balı nasıl tüketilir?

Günde 1-2 kaşık tüketmek öneriliyor. Tek başına veya gıdaların içine eklenerek tüketilebilir.

Manuka bitkisi türkiyede nerede yetişir?

Türkiye'e ise Rize çevresinde deneme amaçlı ekimi başarıyla yapılmıştır.

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