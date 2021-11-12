Manuka balı, şifa kaynağı süper besin
Manuka balı, Yeni Zelanda'dan çıkıp ünü tüm dünyaya yayılan çok özel bir baldır.
Manuka balı, Yeni Zelanda'nın dağlık alanlarında bulunan Manuka çiçeklerinde arıların beslenmesi ile oluşur. Manuka balı birçok hastalığa iyi geldiği gibi anti-bakteriyel özelliği ile meşhurdur. Manuka balının antibakteriyel özellikleri, onu geleneksel baldan ayıran şeydir.
Adını arıların beslendiği Manuka çiçeklerinden alan 'Manuka Balı'nın, anti-bakteriyel ve yaraların hızlı iyileşmesi ile bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlayan özellikleri yanında bir çok faydası bulunuyor.
Manuka balının faydaları nelerdir?
-Manuka balı anti bakteriyel özellikleri çok güçlü bir bal olduğu için bakteri kaynaklı rahatsızlıklara karşı korur.
-Düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini çok güçlendiriyor.
-Halsizlik, yorgunluk gibi sıkça yaşanan sağlık sorunları da ortadan kaldırıyor.
-Vücudun farklı yerlerinde oluşabilen enfeksiyonların kökünü kurutmasıyla biliniyor.
-İltihapların çok daha hızlı bir şekilde iyileşmesine destek olmakla kalmıyor, bu iltihaplar sebebiyle oluşan ağrıların ve eklem ağrılarının da önüne geçiyor.
-Mide asitlerini dengeliyor, hazımsızlık, şişkinlik gibi sorunlara çözüm oluyor.
-Bağırsak florasını koruyarak parazitlerin temizlenmesine destek oluyor.
-Cilt sağlığını desteklerken yaraların daha hızlı iyileşmesine de yardımcı oluyor.
Manuka balı nasıl tüketilir?
Günde 1-2 kaşık tüketmek öneriliyor. Tek başına veya gıdaların içine eklenerek tüketilebilir.
Manuka bitkisi türkiyede nerede yetişir?
Türkiye'e ise Rize çevresinde deneme amaçlı ekimi başarıyla yapılmıştır.