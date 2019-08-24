ManU 90+3'te yenildi! 30 yıl sonra bir ilk... Premier Lig'de Crystal Palace, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yendi ve 30 yıl sonra Old Trafford'da ilk kez galibiyet aldı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crysal Palace 2-1 kazandı. Crystal Palace, 32. dakikada Jordan Ayew'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United, 69. dakikada Marcus Rashford ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Daniel James, 89. dakikada skoru eşitleyen golü attı. Crystal Palace, 90+3. dakikada kontrataktan Patrick van Aanholt'un golüyle kazandı. Paul Pogba'nın ardından Rashford ile birlikte Manchester United, 2 hafta üst üste penaltı vuruşlarından faydalanamadı ve iki maçta 5 puan kaybetti. Crystal Palace, bu galibiyetle birlikte 1989'dan bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyetini aldı. Bu sonucun ardından Manchester United 4 puanda kaldı. Crystal Palace ise 4 puana yükseldi. Manchester United, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Crystal Palace ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.

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