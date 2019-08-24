ManU 90+3'te yenildi! 30 yıl sonra bir ilk...
Premier Lig'de Crystal Palace, deplasmanda Manchester United'ı 2-1 yendi ve 30 yıl sonra Old Trafford'da ilk kez galibiyet aldı.24 Ağustos 2019 Cumartesi 19:29
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United ile Crystal Palace karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Crysal Palace 2-1 kazandı.
Crystal Palace, 32. dakikada Jordan Ayew'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Manchester United, 69. dakikada Marcus Rashford ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Daniel James, 89. dakikada skoru eşitleyen golü attı. Crystal Palace, 90+3. dakikada kontrataktan Patrick van Aanholt'un golüyle kazandı.
Paul Pogba'nın ardından Rashford ile birlikte Manchester United, 2 hafta üst üste penaltı vuruşlarından faydalanamadı ve iki maçta 5 puan kaybetti.
Crystal Palace, bu galibiyetle birlikte 1989'dan bu yana Old Trafford'daki ilk galibiyetini aldı.
Bu sonucun ardından Manchester United 4 puanda kaldı. Crystal Palace ise 4 puana yükseldi.
Manchester United, gelecek hafta Southampton'a konuk olacak. Crystal Palace ise sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak.
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