Mantı çorbası tarifi | Mantı çorbası nasıl yapılır?
Kolay mantı çorbası | Akşam yemeği için farklı bir çorba tarifi arayanlar; mantı çorbasının tarifini araştırıyor. Peki, mantı çorbası nasıl yapılır? | Mantı çorbası tarifi | Kolay mantı çorbası | Mantı çorbası gerekli malzemeler
Mantı çorbası yapılışı | Leziz bir çorba tarifi arıyorsanız mutlaka mantı çorbasını denemelisiniz. Peki, tam ölçülü mantı çorbası nasıl yapılır?
Mantı çorbası tarifi
Malzemeler:
- 1 adet soğan
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 su bardağı mantı
- Yarım su bardağı haşlanmış nohut
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı un
- Tuz
- Karabiber
- Nane
- 6 su bardağı sıcak su
Mantı çorbası nasıl yapılır?
Öncelikle soğanı yemeklik doğrayın.
1 yemek kaşığı sıvı yağı tencereye alın ve soğanı kavurun.
Soğanlar yumuşayınca 6 su bardağı sıcak suyu tencereye alın.
Ardından suya mantıları ekleyin.
Mantı haşlanınca tencereye nohudu ekleyin.
Bir başka tencerede sıvı yağı ve tereyağı kızdırın.
Tencereye unu ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Unun içerisine salçayı ilave edin.
Mantının haşlama suyundan unlu karışıma ekleyin.
Mantı ve çorba güzelce haşlanınca çorbayı un-salça karışımını olduğu tencereye boşaltın.
Bu arada bir kasede yumurta sarısı ve yoğurdu çırpın.
Çorbadan bir miktar su alın ve yoğurda ekleyin.
Yoğurt ılınınca tencereye ekleyin.
Baharatları ekledikten sonra çorbayı birkaç dakika kaynatın.
Sonrasında çorbanın altını kapatın.
Afiyet olsun.