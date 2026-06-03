Hakan Safi, Luis Suarez'i İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe’de başkanlık yarışı kızışırken, başkan adayı Hakan Safi transfer piyasasını altüst edecek dev bir hamleye imza attı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Hakan Safi, Portekiz Ligi takımlarından Sporting forması giyen dünyaca ünlü Kolombiyalı golcü Luis Suarez ile her konuda anlaşmaya vardı.

Suarez, bu gece İstanbul'a gelecek

Hakan Safi'nin seçim kozu olarak taraftara dünya çapında bir yıldız sözü vermesiyle birlikte 28 yaşındaki yıldız ismi bu gece İstanbul'a getireceği belirtildi.

Luis Suarez, Hakan Safi'nin Fenerbahçe başkanı olması halinde sarı-lacivertlilerin yeni golcüsü olacak.

Bu sezon tüm kulvarlarda 53 maça çıkan Luis Suarez, 38 gol ve 9 asistlik performans sergilemeyi başardı.