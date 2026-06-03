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Gündem Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı
Gündem

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

İzmir'in gözde tatil merkezi Çeşme'de, lüks yaşantıları ve adli davalarıyla gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çiftinin korumalığını yapan akrabaları, kaldıkları otelde uğradığı silahlı saldırı sonucu feci şekilde can verdi. Vahşi cinayetin hemen ardından, suç örgütü DALTONLAR'dan gelen sosyal medya paylaşımları ise bu infazın arkasında kirli bir mafya hesaplaşmasının olduğunu gözler önüne serdi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde tatil yapan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin koruması Can Polat'ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar, çete lideri Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini paylaşmaya başladı. Paylaşımlarda Dilan Polat'ın şarkısının çaldığı görüldü.

Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı.

POLAT ÇİFTİNİN KORUMASI SİLAHLI SALDIRIDA ÖLDÜ

İzmir'in Çeşme ilçesinde Dilan ve Engin Polat çiftinin Alaçatı tatili sırasında kaldıkları otelde silahlı saldırı gerçekleşti. Engin Polat'ın kuzeni olan, aynı zamanda çiftin korumalığını da yapan Can Polat (37), silahlı saldırıda ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Can Polat, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polat'ın katil zanlısı ise kaçarak izini kaybettirdi.

 

DALTONLAR'DAN PAYLAŞIMLAR GECİKMEDİ

Cinayetin ardından Daltonlar çetesine bağlı hesaplar Can Dalton lakaplı Beratcan Gökdemir'in resmini koyup Dilan Polat'ın şarkısı ile paylaşım yapmaya başladı. Aylar önce Dilan Polat'ın Alper isimli korumasını da Ümraniye'deki hastanede vurduklarında benzer paylaşımlar yapmışlardı.

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