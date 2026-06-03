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Dünya Sözde demokrasi ülkesine bakın! Seçim sandığına siyonist müdahale
Dünya

Sözde demokrasi ülkesine bakın! Seçim sandığına siyonist müdahale

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Sözde demokrasi ülkesine bakın! Seçim sandığına siyonist müdahale

ABD merkezli Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Üst Yöneticisi (CEO) Matt Brooks, Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie'nin "İsrail'e destek vermediği gerekçesiyle" seçimleri kaybetmesi için 5 milyon dolardan fazla para harcadıklarını açıkladı. Sözde demokrasi ülkesinin temsilciler meclisi üyesi bununla gurur duyduklarını da belirterek "Eğer birisi İsrail'e yönelik desteği baltalıyorsa ve en gerekli olduğu anda Yahudi devletinin yanında durmayı kabul etmiyorsa, bunun sonuçları olmalıdır" dedi.

ABD merkezli Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonu Üst Yöneticisi (CEO) Matt Brooks, Cumhuriyetçi Yahudi Koalisyonunun etkinliğinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie'ye ilişkin konuşan Brooks, Massie'nin Kentucky'de yapılan ön seçimleri kaybetmesi için 5 milyon dolardan fazla para harcadıklarını kaydetti.

Brooks, "Eğer birisi sürekli İsrail'e yönelik desteği baltalıyorsa ve en gerekli olduğu anda Yahudi devletinin yanında durmayı kabul etmiyorsa, bunun sonuçları olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

"İsrail karşıtı" olmanın Cumhuriyetçi Partide başarıya giden yol olmadığını savunan Brooks, "Bu, verilmesi gereken bir mesajdı ve yerine de ulaştı" dedi.

SEÇİMLERİ KAYBETMİŞTİ

ABD Başkan Trump'ı "ülke tarihinin en büyük İsrail destekçisi lideri" olarak tanımlayan Brooks, Trump'la olan "ortaklığın" daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Trump'la ciddi anlaşmazlıklar yaşayan Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Thomas Massie, 20 Mayıs'ta Kentucky'de yapılan ön seçimleri, İsrail yanlısı grupların yoğun desteğini alan rakibi Ed Gallrein'e karşı kaybetmişti.

Epstein dosyalarının tamamının açıklanmasını isteyen ve ABD'nin savaşlara girmesine karşı bir tutum sergileyen Massie, Trump ve İsrail yanlısı grupların on milyonlarca dolar aktardığı rakibi Gallrein'in ön seçimlerde gerisinde kalmıştı.

Sonuçların ardından destekçilerine açıklama yapan Massie, "Daha erken açıklayacaktım ama rakibimi arayıp yenilgiyi kabul etmem gerekiyordu ve Tel Aviv'de Ed Gallrein'i bulmak biraz zaman aldı" ifadesini kullanmıştı.

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